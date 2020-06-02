Путин поддержал участие Александра Никитина в выборах губернатора Тамбовской области
Президент отметил положительные тенденции социально-экономического развития Тамбовской области.
Безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбраниеВладимир Путин.
В то же время Путин отметил, что теперь Никитину нужно доказать это людям, которые сделают свой выбор на голосовании в сентябре текущего года. Президент пожелал губернатору удачи.
Путин провел совещание с Никитиным в формате видеосвязи. Кроме вопроса предстоящих выборов, они обсудили ситуацию с коронавирусом в Тамбовской области и поддержку населения, сообщили в пресс-службе Кремля. Там с начала эпидемии выявили 3110 больных COVID-19.
Александр Никитин возглавил Тамбовскую область в 2015 году. До этого в течение четырех лет был председателем Тамбовской областной думы.
Никитину 44 года. Он родился в Мичуринске Тамбовской области. Окончил местный аграрный университет, является доктором экономических наук.