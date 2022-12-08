Власть 08 декабря 2022, 13:59 Путин поддержал растерявшегося бойца на награждении в Кремле Президент Путин помог запаниковавшему бойцу перед выступлением в Кремле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Небольшая заминка произошла на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню героев Отечества. Приготовившийся к выступлению ефрейтор Давид Малыкин растерялся. На помощь к нему пришел президент России Владимир Путин. Этот момент попал в трансляцию из Кремля.

Стоящий за трибуной военный не мог собраться с мыслями, чтобы начать речь перед большой аудиторией. К бойцу подошел Путин и ободряюще приобнял бойца.

Реклама

«Здесь все свои», — сказал президент России, успокоив ефрейтора, который после этого начал свое выступление.

Реклама

В ходе вступительной речи глава государства поблагодарил всех собравшихся за службу Отечеству и верность идеалам.

«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — заявил Путин.

Он добавил, что сегодня участники специальной военной операции защищают жизнь, достоинство всех россиян.

Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время нее президент России вручит государственные награды и звания «Герой России» проявившим отвагу и мужество российским военным.