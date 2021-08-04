Путин поддержал проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Также жители республики теперь смогут получить российские документы в упрощенном порядке.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — сказано в распоряжении президента.

Согласно документу, жители России и Южной Осетии смогут приобретать гражданство другой страны без отказа от имеющегося паспорта. При этом совершеннолетние граждане Южной Осетии смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Но условия приема в гражданство, а также перечень необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливаются российским лидером.

Соглашение стран начнет действовать после обмена ратификационными грамотами. Через пять лет действие документа автоматически продлевается еще на пять лет. Для отмены соглашения одной из сторон потребуется сообщить об этом другой за полгода до истечения очередного пятилетнего периода.