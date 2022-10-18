Путин поддержал призыв самарских властей к повторной вакцинации от ковида | 360°

18 октября 2022, 15:57
Путин поддержал призыв самарских властей к повторной вакцинации от ковида
Президент Путин поддержал идею губернатора Азарова сделать повторную вакцинацию от ковида
Российский президент Владимир Путин согласился с тем, что нужно делать повторную вакцинацию от коронавируса. С соответствующим призывом выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщило РИА «Новости».
Азаров рассказал, что в Самарской области темпы вакцинации оказались чуть выше, чем в среднем по всей России. Он выразил надежду, что люди прислушаются и повторно вакцинируются.«Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам», — заявил Путин.
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За последние сутки в стране выявили 9474 тысячи новых случаев коронавируса. С ковидом госпитализировали 1937 пациентов, это в несколько раз больше показателей прошлого дня (604). Выздороветь удалось 20 252, скончался 91 больной.
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Больше всего заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Свердловской области (+804), Санкт-Петербурге (+647) и Москве (+606).
Вакцинация
Владимир Путин
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