Путин поддержал призыв самарских властей к повторной вакцинации от ковида | 360°

Власть 18 октября 2022, 15:57 Путин поддержал призыв самарских властей к повторной вакцинации от ковида Президент Путин поддержал идею губернатора Азарова сделать повторную вакцинацию от ковида РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин согласился с тем, что нужно делать повторную вакцинацию от коронавируса. С соответствующим призывом выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщило РИА «Новости».

Азаров рассказал, что в Самарской области темпы вакцинации оказались чуть выше, чем в среднем по всей России. Он выразил надежду, что люди прислушаются и повторно вакцинируются.

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За последние сутки в стране выявили 9474 тысячи новых случаев коронавируса. С ковидом госпитализировали 1937 пациентов, это в несколько раз больше показателей прошлого дня (604). Выздороветь удалось 20 252, скончался 91 больной.

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Больше всего заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Свердловской области (+804), Санкт-Петербурге (+647) и Москве (+606).