Власть 23 августа 2023, 17:23 Путин поддержал концепцию программы развития Запорожской области на 10 лет Врио губернатора Балицкий: Путин одобрил концепцию развития Запорожской области Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин подписал концепт программы развития Запорожской области на 10 лет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» по итогам встречи с главой государства.

«Концепцию программы мы утвердили, президент подписал концепт этой программы», — заявил Балицкий.

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Встреча Владимира Путина и Евгения Балицкого состоялась в Кремле в ночь на 23 августа. Напряженный рабочий график президента позволил провести ее только в это время суток. Путин высоко оценил работу команды Балицкого в Запорожской области, указав на стабилизацию ситуации в регионе в экономической и социальной сферах. По словам главы государства, еще многое предстоит сделать «для восстановления», и власти обязательно помогут субъекту в этом.