Власть 25 января 2023, 16:00 Путин поддержал использование студотрядов для восстановления новых регионов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поддержал идею с привлечением студенческих отрядов для восстановления новых регионов. Его процитировал ТАСС.

«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению [новых российских] территорий», — сказал он.

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При этом он отметил, что пока нет возможности для полноценной реализации такой инициативы. По словам Путина, широкому распространению привлечения студотрядов на стройку в новых регионах России мешает отсутствие безопасности в этой зоне. Саму идею глава государства назвал хорошей.

«Над этим нужно подумать», — пояснил Путин.

Он отметил, что в новых регионах России — ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях — ситуация пока что остается нестабильной. Путин добавил, что массовое привлечение на эту территорию студентов для стройки не позволит следить за каждым участником восстановительных работ.