Путин поддержал идею выдавать жилищные сертификаты эвакуированным из Донбасса

Президент России Владимир Путин согласился с идеей зампреда правительства Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты проживавшим в Донбассе. Путин поставил задачу: жители Донбасса должны провести зиму «в нормальных, человеческих условиях.

«Руководство республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов в жилой части соответствующих населенных пунктов. Просил бы вас в контакте с руководством ЛНР и ДНР отработать эти вопросы», — обратился Путин к Хуснуллину во время рабочей встречи.

Президент России добавил, что нужно заранее подготовиться к зиме.

«Хоть сейчас и лето, зима не за горами, и нужно, чтобы люди провели ее в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство для людей достойного жилья», — подчеркнул глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавляет штаб, созданный для восстановления освобожденных территорий Украины. Он курирует и вопрос привлечения инвесторов в ДНР и ЛНР.