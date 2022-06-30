Путин поддержал идею создавать фильмы и песни о героях спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин оценил идею закреплять в искусстве образ военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что бойцы ВС РФ заслуживают, чтобы о них говорила страна.

«Ведь ребята, которые там выполняют боевые задачи, <...>, подвергают свою жизнь опасности, некоторые — уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках этой военной операции», — сказал Путин на встрече с журналистами в завершение визита в Туркмению.

Глава государства заявил, что таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни и стихи.

Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите. Помимо этого, президент России провел несколько двусторонних встреч.

На Каспийском саммите присутствовал также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении во время круглого стола обсудили конвенцию по правовому статусу Каспийского моря.