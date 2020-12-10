Путин поддержал идею создать в России суд по правам человека

Президент России Владимир Путин назвал правильной идею создания в стране суда по правам человека. Он предложил проработать этот вопрос.

«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — просто надо проработать. Все такие институты — <…> они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», — приводит РИА «Новости» слова Путина на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Создать в России такой суд предложил один из участников встречи по видеосвязи.

Глава Российского государства на заседании отметил необходимость создания нормативной базы по защите персональных данных. По его словам, без нее нельзя принимать фундаментальные решения в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Еще Путин пообещал изучить вопрос широкой амнистии и назвал ее инструментом гуманизации.