Путин поддержал идею с привлечением добровольцев на Украину

Президент России Владимир Путин согласился с идеей отправлять на Украину добровольцев. Об этом он заявил во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

По его словам, он осведомлен о том, что «западные спонсоры Украины» не скрывают, что туда со всего мира идут наемники. Президент добавил, что это делается открыто и таким образом нарушаются нормы международного права.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь проживающим в Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что больше всего желающих поехать на помощь ЛНР и ДНР — из стран Ближнего Востока. Речь идет о 16 тысячах человек.

Российский лидер сказал, что таким людям нужно помочь перебраться в Донбасс. Также он поддержал предложение Шойгу передать в регион трофейную технику западного производства, стрелковое оружие и танки.