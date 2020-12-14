Путин поддержал идею продлить скидку в 30% на оплату пошлин через госуслуги

Российский президент Владимир Путин поддержал идею о сохранении скидки 30% на оплату государственных пошлин через портал госуслуги. Глава государства выступил на социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия».

«30% — это, в принципе, немало, там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. <…> Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — заявил Путин, его цитирует ТАСС.

Накануне президент устроил разнос правительству из-за цен на продукты. Глава государства раскритиковал правительство и дал неделю на то, чтобы проблему с ростом цен решили. В частности, Владимир Путин назвал назвал рост цен на макароны, сахар и муку недопустимым и задался вопросом, как долго правительство еще будет экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло.

Российский лидер также отметил, что людям приходится ограничивать себя, потому что у них попросту нет денег на базовые продукты. Уже на следующий день после замечаний премьер-министр Михаил Мишустин сформировал рабочую группу в составе глав профильных ведомств.