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    31 января 2022, 20:44

    Путин поддержал идею отправить 100 тысяч осужденных из колонии на исправительные работы

    Дарья Бунякова

    Президент Владимир Путин поддержал идею сделать больше мест для принудительных работ. К 2024 году освободить из колоний планируют около 100 тысяч осужденных.

    Путин поддержал идею отправить 100 тысяч осужденных из колонии на исправительные работы

    Увеличить число мест для принудительных работ предложил министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, сейчас в России насчитывается 15 тысяч таких мест.

    «К концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — сказал глава Минюста во время встречи с лидером страны. Цитату привела пресс-служба Кремля.

    Как пояснил Чуйченко, подобная мера позволит осужденным начать работать и зарабатывать деньги. Он отметил, что эти люди уже готовятся выйти на свободу. При принудительных работах у них появится возможность общаться с родственниками и выходить в город.

    Также министр подчеркнул, что стоимость создания одного места составляет порядка 500 тысяч рублей на одного осужденного. Если говорить о создании такого места в местах лишения свободы, то речь пойдет о большей сумме. В итоге Путин поддержал предложенную инициативу.