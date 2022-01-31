Путин поддержал идею отправить 100 тысяч осужденных из колонии на исправительные работы

Президент Владимир Путин поддержал идею сделать больше мест для принудительных работ. К 2024 году освободить из колоний планируют около 100 тысяч осужденных.

Увеличить число мест для принудительных работ предложил министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, сейчас в России насчитывается 15 тысяч таких мест.

«К концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — сказал глава Минюста во время встречи с лидером страны. Цитату привела пресс-служба Кремля.

Как пояснил Чуйченко, подобная мера позволит осужденным начать работать и зарабатывать деньги. Он отметил, что эти люди уже готовятся выйти на свободу. При принудительных работах у них появится возможность общаться с родственниками и выходить в город.

Также министр подчеркнул, что стоимость создания одного места составляет порядка 500 тысяч рублей на одного осужденного. Если говорить о создании такого места в местах лишения свободы, то речь пойдет о большей сумме. В итоге Путин поддержал предложенную инициативу.