Власть 06 марта 2023, 14:51 Путин поддержал идею о дополнительной поддержке семей мобилизованных Президент Путин предложил распространить систему «паспорта семей мобилизованных» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поддержал реализовываемую в Курганской области систему дополнительной поддержки семей мобилизованных россиян. На встрече с губернатором региона Вадимом Шумковым глава государства заявил, что идею следует применять во всей стране. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Вадим Шумков рассказал, что в Курганской области семьи мобилизованных «взяли под опеку». Власти помогают с решением ряда вопросов — от газификации и ремонта жилища до единовременной материальной помощи. Для этого в регионе создали «портреты» каждой семьи, чтобы помогать им было проще.

Реклама

Президент инициативу оценил. Путин поблагодарил губернатора за инициативы по поддержке СВО и семей военнослужащих.

Реклама

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — подчеркнул глава государства.

Жители Подольска собрали более 50 тонн гуманитарной помощи для российских военных, находящихся в зоне проведения СВО. Продукты, технику, медикаменты и одежду в скором времени отправят получателям.