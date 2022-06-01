Путин поддержал идею «Большой перемены»

Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе, согласно которой в стране планируют создать единое детское и молодежное движение «Большая перемена». Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин сделал это заявление во время выступления перед участниками фестиваля «Большая перемена». Мероприятие прошло на ВДНХ.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям», — казал Путин.

Он отметил, что концепция и будущее движения зависит только от организаторов. По словам Путина, предложения участников фестиваля сыграет «ключевое значение».

Также президент подчеркнул, что Путин отметил, что участники мероприятия — жители самых разных городов и регионов, в том числе ДНР и ЛНР. Кроме того, на фестивале присутствуют представители самых разных объединений, включая «Большую перемену».

Ранее сегодня Путин сообщил, что Россия будет наращивать силу и суверенитет. Это заявление президента процитировал RT.