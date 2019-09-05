Путин поддержал для ДФО льготную ставку по ипотеке в 2%

Президент РФ Владимир Путин дал «добро» на запуск специальной ипотечной программы в ДФО для молодых семей. Ставка должна составить 2% годовых.

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Российский лидер заявил, что необходимо строить больше современного жилья. При этом оно должно быть доступно для населения.

«В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. Его процитировал «Интерфакс».

По словам президента, Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом. Его важно умножить и сохранить. Глава государства отметил, что программа начнет действовать уже в этом году. Срок ее работы — пять лет. Она распространится на индивидуальное жилье и первичный рынок.

В ближайшее время необходимо будет просчитать финансирование. В качестве источника финансирования Путин предложил использовать средства государственной программы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.