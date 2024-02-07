Власть 07 февраля 2024, 20:18 Путин подчеркнул важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на Восток Irina Iriser / Unsplash

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Объем железнодорожных грузоперевозок на Дальний Восток в 2024 году должен увеличиться до 180 миллионов тонн. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел официальный сайт Кремля.

«Мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В текущем году они должны составить 180 миллионов тонн, а по итогам 2030-го дойти до 210 [миллионов тонн]», — указал глава государства.

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Путин заявил, что для выполнения этой задачи необходимо решить вопрос по электрификации Восточного полигона. Президент отметил, что работа по этому направлению уже ведется.

На заседании правительства также обсудили отечественное авиастроение. Путин призвал соблюдать согласованные сроки передачи самолетов авиакомпаниям.