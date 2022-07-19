Путин подчеркнул необходимость навсегда избавить Сирию от террористов

Сирию нужно навсегда избавить от присутствия ИГИЛ* и других экстремистских группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите в Тегеране.

Российский лидер выразил уверенность, что РФ, Турция и Иран будут и дальше плодотворно сотрудничать «в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма».

«Благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в САР в последние годы неуклонно снижается. <…> Важно, что участники встречи высказались за продолжение взаимодействия в борьбе с любыми проявлениями терроризма и экстремизма вплоть до полной ликвидации этой угрозы на территории Сирии и соседних стран», — сказал Путин.

Террористические организации, действующие на неподконтрольных сирийским властям территориях, создают угрозу экстремизма, сепаратизма и преступности. Такому положению, обратил внимание президент РФ, во многом способствует деструктивная линия западных государств во главе с США.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.