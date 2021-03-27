Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства подадут декларации о доходах за 2020 год в установленный срок, до 1 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все в силе», — сказал представитель Кремля.

Песков заверил, что сроки подачи деклараций о доходах переноситься не будут. В прошлом году из-за пандемии сделали исключение — в середине апреля глава государства подписал указ, продлив срок подачи деклараций о доходах до 1 августа.

Помимо президента и сотрудников его администрации, отчитаться о своих доходах до 1 апреля должны будут члены правительства и федеральные госслужащие.

Доход Путина за 2019 год составил 9,726 миллиона рублей. Президент задекларировал две квартиры, гараж, машиноместо, машины «Нива» и ГАЗ М-21, а также прицеп, сообщило Ura.ru.

Путин ранее подписал указ об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых главой государства.

В субботу Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Об этом написала «Газета.ru».