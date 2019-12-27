Путин подарил школьнице из Обнинска щенка ретривера

Источник фото: facebook.com

Глава семейства Андрей Папанов еще осенью написал письмо президенту с просьбой о собаке. В семье растут четверо детей. При этом старшая дочь Катя проходит индивидуальное обучение в Обнинской школе-интернате «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья и состоит на учете в реабилитационном центре «Доверие».

Для лучшего развития ей рекомендовали взаимодействовать со специально обученными животными. Такая терапия очень полезна в ее случае для дальнейшей социализации в обществе.

Источник фото: facebook.com

Президент России одобрил просьбу отца семейства, и Папановым привезли щенка. По словам глав Обнинска Владислава Шапши, семья, несмотря на трудности, сохранила любовь и уважение друг к другу. «Чудеса случаются под Новый год», — сказал он, передавая собаку.