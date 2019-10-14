Путин подарил саудовскому королю кречета. А в ответ получил картину

«Кречет очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению», — сказал Владимир Путин. В ответ саудовский король поблагодарил за подарок российского лидера и вручил ему картину.

Президентский Aurus Путина в Эр-Рияде сопроводила конница. Видео Подробнее

В российской делегации, которая сопровождает Владимира Путина в ходе его визита в Саудовскую Аравию, журналистам рассказали, что для подарка королю специально выбирали самую красивую птицу. Там уточнили, что это девочка, которую уже назвали Альфой. Но окончательное имя выберет новый владелец.

Камчатский кречет — это очень сильная птица, которая может охотиться в воздухе на других пернатых.

Как сообщила газета «Известия», в ходе переговоров с саудовским королем Владимир Путин затронул вопросы стабилизации цен на нефть, ситуации дел в Персидском заливе и Сирии, а также урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем.

Это второй визит президента России в Саудовскую Аравию. Впервые королевство Владимир Путин посетил в 2007 году. Глава этого государства впервые за всю историю приехал в Москву в 2017 году.

В этот раз в ходе поездки Владимира Путина из аэропорта в королевский дворец его лимузин «Аурус» сопровождала конница. Видео поездки автомобиля с конным почетным караулом попало на видео.