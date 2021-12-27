Путин помог получить квартиру семье 14-летнего мальчика из Подмосковья

Президент России Владимир Путин помог решить жилищный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья, получившего от главы государства на Новый год гитару. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься… Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже?» — спросил у Марка президент, позвонив ему по телефону.

В декабре Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний». Нужно было вытянуть три новогодних шарика и исполнить написанную на них мечту. На первом оказалось желание Марка Кобленева из Раменского — подросток просил гитару и курс обучения игры на этом инструменте. Поэтому, помимо основного подарка, для него и его мамы организовали поездку в академию Игоря Крутого.

Вскоре после этого российский лидер узнал, что Марк с мамой живут у друзей, так как своего жилья у них нет. Путин вызвался помочь и сдержал обещание — семья уже отпраздновала новоселье.





