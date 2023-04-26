Власть 26 апреля 2023, 13:07 Путин почтил память жертв геноцида в разговоре с премьером Армении Путин в разговоре с Пашиняном выразил солидарность в связи с Днем памяти геноцида армян Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава государства вспомнил о Дне памяти жертв геноцида армян, который отмечают 24 апреля, и выразил солидарность с народом страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой — Днем памяти жертв геноцида армян», — указали в сообщении.

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Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В частности, они говорили о том, как обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Тему подняли из-за обострения ситуации в Лачинском коридоре — дороги, которая соединяет Карабах и Армению.

Оба политика подчеркнули важность беспрекословного соблюдения всех договоренностей России, Азербайджана и Армении. Путин и Пашинян по итогам разговора договорились о продолжении контактов на разных уровнях.