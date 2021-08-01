Путин побывал в Коневском монастыре на Ладоге

Российский президент Владимир Путин в воскресенье посетил Коневский монастырь. Этот храм расположен на острове Коневец в Ладожском озере. О визите главы государства сообщило РИА «Новости».

Коневский мужской монастырь был построен в начале XIX века, но затем был фактически утерян и разрушен. Долгое время он находился в плачевном состоянии, пока в 2016 году президент РФ после посещения монастыря не отдал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. Восстановительные работы провели в предельно сжатые сроки. Были изучены архивные документы, что позволило вернуть комплексу его первозданный вид.

Путин приезжал на остров Коневец в 2017 году. Тогда президент ознакомился с работами по восстановлению комплекса Коневского Рождество-Богородичного монастыря. А в 2019 году глава государства вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после поездки на Валаам сделали на острове остановку по пути в Петербург.

Ранее Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению.