Власть 05 марта 2024, 12:35 Путин поблагодарил женщин, находящихся на линии соприкосновения в зоне СВО РИА «Новости»

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Всероссийский женский форум на полях выставки «Россия» собрал вместе успешных, деятельных и талантливых людей. Президент Владимир Путин обратился к участницам мероприятия и поблагодарил их за труд. Его выступление опубликовала пресс-служба Кремля.

В форуме примут участие яркие, успешные и талантливые женщины из всех регионов России, заявил глава государства. Президент поздравил их с наступающим Международным женским днем и заявил, что женщины внесли огромный вклад в достижение национальных целей страны.

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«Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии „По зову женского сердца“, в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения. <…> Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество», — сказал он.

Владимир Путин заявил, что в зону боевых действий отправились врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов премии — организаторы и активные участницы волонтерских бригад.

Президент заявил, что без женщин невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление. По его словам, 40% руководителей России — женщины.

В Подмосковье прошел конкурс «Женщина-герой» среди жен, матерей и дочерей участников СВО. Победу одержала Юлия Шканова из Наро-Фоминска.