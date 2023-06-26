Власть 26 июня 2023, 22:19 Путин поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников Путин отметил мужество и самоотверженность павших во время мятежа героев-летчиков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подавлении мятежа, организованного 24 июня ЧВК «Вагнер». В своем телеобращении он отдельно отметил подвиг павших героев-летчиков. Полную версию выступления опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», — сказал глава государства.

Реклама

Он добавил, что мужество и самопожертвование погибших во время подавления мятежа героев-летчиков спасли Россию от трагических и разрушительных последствий.

Путин также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные в сложный для страны момент. Он также подчеркнул, что любой шантаж и мятеж были обречены на провал. А власти с самого начала событий сделали все, чтобы свести на нет эту угрозу.