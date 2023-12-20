Власть 20 декабря 2023, 00:59 Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за эффективную работу Путин: спецслужбы России действуют грамотно и оперативно при серьезных вызовах РИА «Новости»

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Российские спецслужбы сейчас работают в сложных условиях и сталкиваются с серьезными вызовами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По словам президента, несмотря на серьезные вызовы, встающие сегодня перед сотрудниками органов безопасности, они действуют грамотно, эффективно и оперативно.

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«Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу», — сказал Путин.

Президент России также поблагодарил ветеранов спецслужб и поздравил всех работников органов безопасности с профессиональных праздником.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил о росте числа украинских диверсантов в России, которых перебрасывают в страну для дестабилизации обстановки.