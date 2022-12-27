Власть 27 декабря 2022, 01:26 Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу в новых регионах России Путин поблагодарил спасателей за обеспечение безопасности жителей новых регионов России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником. В своем видеообращении он отметил мужество сотрудников МЧС и призвал совершенствовать свои навыки.

«Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал глава государства.

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Сотрудники МЧС помогают доставлять гуманитарные грузы, участвуют в разминировании территорий, а также проводят аварийно-восстановительные работы на различных объектах, подчеркнул Путин. По его словам, все подразделения спасателей ежедневно сталкиваются с реальным риском. Президент выразил уверенность, что российские спасатели продолжат бесстрашно выполнять свой долг.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Путин заявил о готовности России укреплять дружеские отношения между государствами Содружества.