Власть 26 июня 2023, 23:38 Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу во время попытки мятежа Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную работу в последние дни

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Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за работу, проделанную в последние дни. Слова благодарности он высказал, открывая совещание с силовиками. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток», — сказал Путин.

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Кроме этого, он предложил присутствующим обсудить сложившуюся ситуацию и задачи, которые встали перед страной после событий, произошедших в минувшие выходные.

Ранее российский лидер выступил с обращением к россиянам. Он поблагодарил жителей страны за патриотизм и сплоченность, отметив, что именно это стало решающим моментом в прекращении мятежа. Он также отметил заслуги главы Белоруссии Александра Лукашенко в разрешении ситуации. Обратился он и к бойцам «Вагнера», напомнив о своем обещании дать им выбор — продолжить служить в ВС РФ, уйти в Белоруссии или вернуться домой.