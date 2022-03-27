Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин выступил с видеообращением в честь Дня войск национальной гвардии России. В своем выступлении он поблагодарил сотрудников Росгвардии, участвующих в спецоперации на Украине.

«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу. Еще раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником», — сказал Путин.

Он также отметил. что Росгвардия вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также добивается весомых результатов по другим направлениям своей деятельности.

«Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что в настоящее время Росгвардия стала надежным звеном в единой госсистеме обеспечения правопорядка.

Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года. Президент РФ Владимир Путин в тот день постановил образовать Федеральную службу войск национальной гвардии России (Росгвардия), а также преобразовать Внутренние войска МВД России в Войска национальной гвардии Российской Федерации, из основных задач которых должна стать борьба с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Создание национальной гвардии произошло в рамках реформы совершенствования работы правоохранительных органов России.