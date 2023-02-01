Власть 01 февраля 2023, 17:27 Путин поблагодарил регионы за помощь новым субъектам России Президент Путин выразил благодарность регионам за поддержку новых территорий страны

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность всем регионам страны, которые оказывают помощь новым субъектам. Он отметил, что люди не должны оставаться наедине с проблемами и государство всегда будет поддерживать их, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что субъекты направляют в новые регионы финансовые ресурсы, строительные бригады и технику, своих специалистов.

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«И на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов на случай утраты или повреждения имущества», — подчеркнул президент на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

Глава государства заметил, что государство всегда будет помогать людям, которые попали в беду, чтобы они не оставались один на один со сложностями и проблемами.

Путин предложил рассмотреть вопрос поддержки жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, дома и квартиры которых на приграничных территориях получили повреждения или оказались разрушены из-за обстрелов со стороны ВСУ.