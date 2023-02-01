01 февраля 2023, 17:27
Путин поблагодарил регионы за помощь новым субъектам России
Президент Путин выразил благодарность регионам за поддержку новых территорий страны
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность всем регионам страны, которые оказывают помощь новым субъектам. Он отметил, что люди не должны оставаться наедине с проблемами и государство всегда будет поддерживать их, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что субъекты направляют в новые регионы финансовые ресурсы, строительные бригады и технику, своих специалистов.
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«И на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов на случай утраты или повреждения имущества», — подчеркнул президент на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.
Глава государства заметил, что государство всегда будет помогать людям, которые попали в беду, чтобы они не оставались один на один со сложностями и проблемами.
Путин предложил рассмотреть вопрос поддержки жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, дома и квартиры которых на приграничных территориях получили повреждения или оказались разрушены из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Владимир Путин
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