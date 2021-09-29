Путин поблагодарил президента Турции за его неизменную позицию по «Турецкому потоку»

Президент РФ Владимир Путин высказал слова благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за его позицию по строительству газопровода «Турецкий поток» на встрече в Сочи. Об этом сообщил Piter.TV.

По словам российского лидера, Анкара может чувствовать себя спокойно в период трудностей, которые сложились в Европе и на мировом газовом рынке.

«В полном объеме запущен и работает „Турецкий поток“ — газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству, которое отвечает интересам турецкого народа и России», — заявил российский лидер.