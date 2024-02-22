Важное 22 февраля 2024, 12:44 Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации «Игр будущего» Президент Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства поблагодарил Минниханова за помощь в организации «Игр будущего». Президент указал на высокий уровень мероприятия международного характера.

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«Хотел вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот все это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что в Татарстане умеют делать мероприятия подобного уровня.

Российский лидер прибыл в Казань 21 февраля. В столице республики он принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» и дал старт соревнованиям. Также в Казани глава государства провел двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Республики Сербской.