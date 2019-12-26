Путин поблагодарил министра «за улиток»

Патрушев отметил, что фермеры сами могут подсказать, какие меры поддержки для них наиболее актуальны. Но для начала этот вид фермерства должны включить в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Президент России Владимир Путин обратился к министру со словами: «За улиток спасибо».

С предложением о включении разводчиков улиток в список сельхозтоваропроизводителей к президенту России Владимиру Путину обратился фермер из Московской области Сергей Балаев. Тогда же он заявил, что улитки «самый сильный афродизиак».

Услышав эту фразу президент тут же пошутил, что это может повысить рождаемость. «Слышали, мужики? Все на улиток. И решим заодно демографическую проблему», — заявил Владимир Путин.

В беседе с «360» фермер Сергей Балаев заявил, что очень волновался, когда задавал свой вопрос про улиток. Но реакция российского лидера его очень вдохновила.