18 июня 2023, 16:02
Путин поблагодарил добровольцев в зоне СВО за защиту Родины
Президент Путин поблагодарил добровольцев в зоне СВО за готовность защищать Родину
Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину. Кадры были опубликованы в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Во время встречи с военными корреспондентами главу российского государства спросили, чтобы он сказал добровольцам. Президент подчеркнул, что эти люди заслуживают благодарности.
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«Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними», — заявил Путин.
Глава государства также отмечал, что многие военные, получившие ранения, возвращаются в зону боевых действий к товарищам по собственному желанию. Также российский лидер в по случаю Дня медицинского работника отметил труд врачей и медсестер, которые работают в зоне СВО и в Донбассе.
Ранее на встрече с военкорами президент рассказал, как получает данные о потерях ВСУ. Один из них — радиоперехваты.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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