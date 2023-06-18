Власть 18 июня 2023, 16:02 Путин поблагодарил добровольцев в зоне СВО за защиту Родины Президент Путин поблагодарил добровольцев в зоне СВО за готовность защищать Родину РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину. Кадры были опубликованы в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Во время встречи с военными корреспондентами главу российского государства спросили, чтобы он сказал добровольцам. Президент подчеркнул, что эти люди заслуживают благодарности.

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«Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними», — заявил Путин.

Глава государства также отмечал, что многие военные, получившие ранения, возвращаются в зону боевых действий к товарищам по собственному желанию. Также российский лидер в по случаю Дня медицинского работника отметил труд врачей и медсестер, которые работают в зоне СВО и в Донбассе.

Ранее на встрече с военкорами президент рассказал, как получает данные о потерях ВСУ. Один из них — радиоперехваты.