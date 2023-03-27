Власть 27 марта 2023, 00:54 Путин поблагодарил бойцов Росгвардии за добросовестную службу Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии. Он поблагодарил бойцов за эффективную и добросовестную службу, за верность долгу и приверженность традициям. Обращение главы государства размещено на официальном сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить вас за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более двухсот лет назад», — отметил президент.

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Путин выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР. Глава государства подчеркнул, что главной опорой Росгвардии во все времена были «честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение Отечеству и народу».

Российский лидер отметил, что военнослужащие Росгвардии в ходе СВО действуют «смело и решительно», сражаются мужественно и проявляют стойкость в сложных ситуациях. Путин пожелал росгвардейцам и ветеранам здоровья и успехов.

В середине марта сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов ЛНР схрон с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством. ВСУ оборудовали тайник в недостроенном доме недалеко от маршрута передвижения войск.