Важное 17 ноября 2023, 10:20 Путин победит на выборах, если будет баллотироваться — Песков Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Владимир Путин победит на президенстких выборах в 2024 году, если будет баллотироваться. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу«МГИМО 360».

Он выразил надежду на то, что Путин будет баллотироваться на новый срок. Однако сам действующий президент России пока не сообщал, планирует он участвовать в выборах или нет.

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«Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — резюмировал Песков.

По его мнению, следующий президент России должен быть таким же, как Путин.

«Или другим, но таким же», — ответил он на уточняющий вопрос собеседницы.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Точную дату пока не объявляли. Ее должны выбрать члены Совета Федерации в декабре.

Путин заявлял, что для страны особенно важны честные выборы. По его словам, работа избирательной системы может сильно сказаться на внутриполитической стабильности.