Власть 27 ноября 2023, 15:24 Путин по ВКС выступит на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября Кремль: Путин поучаствует в заседании Всемирного русского народного собора РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин 28 ноября в формате видео-конференц-связи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие приурочили к 30-летию образования организации. Главной темой форума станет «Настоящее и будущее русского мира».

Реклама

В мероприятии также примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций страны, органов государственной власти, а также общественники, деятели науки и культуры.

Всемирный русский народный собор проходит в Москве с 27 по 28 ноября. Впервые мероприятие провели 30 лет назад.

Предстоящее участие российского лидера в заседании форума ранее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что «каждое выступление Владимира Путина очень важное».