Власть 29 июля 2023, 17:45 Путин по ВКС провел встречу с многодетными семьями Президент Путин в режиме ВКС встретился с многодетными семьями, награжденными орденами РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин встретился с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства отметил, что некоторые взрослые сыновья россиян в эти дни принимают воинскую присягу — он пожелал им достойной службы.

Владимир Путин извинился, что не смог встретиться в Москве с представителями многодетных семей лично — он объяснил, что находится в Санкт-Петербурге, где у него с коллегами из африканских стран «большая работа».

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Президент обратился к награжденным орденами родителям и подчеркнул, что они воспитывают детей в атмосфере заботы, любви и взаимоуважения. Отдельно он обратился к двум семьям.

«Знаю также, что в семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии. Хочу пожелать им достойной службы», — отметил глава государства.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин предложил расширить меры поддержки семей. Он призвал выплачивать пособие на детей до полутора лет вне зависимости от уровня семейных доходов.