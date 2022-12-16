Власть 16 декабря 2022, 13:54 Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совбеза Президент России Путин обсудил с членами Совбеза безопасность и связи с другими странами

Читать 360tv в

Безопасность России и внешние связи обсудили на оперативном совещании в Кремле. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности поздно вечером 15 декабря, рассказали в администрации.

«Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны», — сказал он в начале встречи.

Реклама

Кроме безопасности внутри России члены Совбеза обсудили взаимодействие с другими государствами по отдельным направлениям. Первым выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, кроме него к совещанию подключились премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Реклама

Тему внутренней безопасности России также обсуждали на совещании Совбеза 6 декабря, рассказало РИА ФАН.