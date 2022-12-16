16 декабря 2022, 13:54
Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Путин обсудил с членами Совбеза безопасность и связи с другими странами
Безопасность России и внешние связи обсудили на оперативном совещании в Кремле. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности поздно вечером 15 декабря, рассказали в администрации.
«Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны», — сказал он в начале встречи.
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Кроме безопасности внутри России члены Совбеза обсудили взаимодействие с другими государствами по отдельным направлениям. Первым выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, кроме него к совещанию подключились премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.
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Тему внутренней безопасности России также обсуждали на совещании Совбеза 6 декабря, рассказало РИА ФАН.
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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