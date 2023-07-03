Власть 03 июля 2023, 12:37 Путин по видеосвязи присоединится к саммиту ШОС 4 июля Кремль: президент Путин и лидеры стран ШОС обменяются мнениями на онлайн-встрече 4 июля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин будет участвовать в формате видеоконференции на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Председательствовать на мероприятии будет Индия. Политики во время заседания подведут итоги деятельности ШОС за последний год и определят важные направления для развития взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.

Реклама

«Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — заявили в Кремле.

В администрации президента добавили, что по итогам саммита 4 июля лидеры подпишут итоговую декларацию, а также другие документы. Ранее постоянный представитель России при ШОС Наталья Степкина высказала мнение, что Запад постепенно стал терять свое влияние в мире.