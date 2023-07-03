03 июля 2023, 12:37
Путин по видеосвязи присоединится к саммиту ШОС 4 июля
Кремль: президент Путин и лидеры стран ШОС обменяются мнениями на онлайн-встрече 4 июля
Российский президент Владимир Путин будет участвовать в формате видеоконференции на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.
Председательствовать на мероприятии будет Индия. Политики во время заседания подведут итоги деятельности ШОС за последний год и определят важные направления для развития взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.
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«Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — заявили в Кремле.
В администрации президента добавили, что по итогам саммита 4 июля лидеры подпишут итоговую декларацию, а также другие документы. Ранее постоянный представитель России при ШОС Наталья Степкина высказала мнение, что Запад постепенно стал терять свое влияние в мире.
Владимир Путин
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