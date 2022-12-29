29 декабря 2022, 15:32
Путин по видеосвязи спустил на воду подводный крейсер «Император Александр III»
РИА «Новости»: Путин дал старт спуску подводного крейсера «Император Александр III»
Президент России Владимир Путин лично дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным издания, глава государства принял участие в мероприятии в формате видеосвязи. Сама церемония приурочена к приему новых кораблей в состав Военно-Морского флота России.
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«Разрешаю», — сказал Путин.
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После этого моряки спустили корабль на воду.
«Император Александр III» считается седьмым ракетоносцем из линейки «Борей-А». По данным РИА «Новости», на борту корабля можно разместить порядка 16 межконтинентальных баллистических ракет типа «Булава».
Испытания этого крейсера запланированы на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать ВМФ России еще четыре подводных лодки проекта «Борей-А».
Также в рамках церемонии Путин официально разрешил поднять флаг на атомном крейсере «Генералиссимус Суворов».
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