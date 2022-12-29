Власть 29 декабря 2022, 15:32 Путин по видеосвязи спустил на воду подводный крейсер «Император Александр III» РИА «Новости»: Путин дал старт спуску подводного крейсера «Император Александр III» Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин лично дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, глава государства принял участие в мероприятии в формате видеосвязи. Сама церемония приурочена к приему новых кораблей в состав Военно-Морского флота России.

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«Разрешаю», — сказал Путин.

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После этого моряки спустили корабль на воду.

«Император Александр III» считается седьмым ракетоносцем из линейки «Борей-А». По данным РИА «Новости», на борту корабля можно разместить порядка 16 межконтинентальных баллистических ракет типа «Булава».

Испытания этого крейсера запланированы на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать ВМФ России еще четыре подводных лодки проекта «Борей-А».

Также в рамках церемонии Путин официально разрешил поднять флаг на атомном крейсере «Генералиссимус Суворов».