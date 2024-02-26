26 февраля 2024, 12:17
Путин по телефону поздравил Эрдогана с юбилеем
Президенты Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин 26 февраля связался с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Он поздравил коллегу с юбилеем и обсудил отношения двух стран, сообщила канцелярия турецкого лидера.
«Наш президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — сообщила администрация.
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Российский лидер поблагодарил коллегу за вклад в развитие дружественных двусторонних отношений.
Реджеп Тайип Эрдоган родился в Стамбуле 26 февраля 1954 года. В 2014 году он впервые стал президентом и в 2023 году в очередной раз вступил в должность.
К поздравлениям с 70-летним юбилеем присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что рассчитывает на скорую встречу с президентом Турции.
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