Власть 26 февраля 2024, 12:17 Путин по телефону поздравил Эрдогана с юбилеем Президенты Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 26 февраля связался с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Он поздравил коллегу с юбилеем и обсудил отношения двух стран, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Наш президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — сообщила администрация.

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Российский лидер поблагодарил коллегу за вклад в развитие дружественных двусторонних отношений.

Реджеп Тайип Эрдоган родился в Стамбуле 26 февраля 1954 года. В 2014 году он впервые стал президентом и в 2023 году в очередной раз вступил в должность.

К поздравлениям с 70-летним юбилеем присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что рассчитывает на скорую встречу с президентом Турции.