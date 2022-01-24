Путин по телефону обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы

Вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства обсудил по телефону президент РФ Владимир Путин со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом… Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», — сказано в сообщении пресс-службы.

В Кремле рассказали, что президенты обменялись мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Также кубинский лидер поблагодарил российского коллегу за помощь, которую Россия оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, президенты подтвердили настрой на тесную коллективную работу по укреплению двусторонних отношений. Путин и Диас-Канель договорились активизировать контакты стран на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили работу ОДКБ.