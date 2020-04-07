Путин: пик распространения коронавируса в России еще не наступил

Президент Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден и призвал учиться на чужих ошибках. Об этом он сказал на совещании по ситуации с распространением эпидемии.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал Путин на совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что все действия по профилактике и борьбе с коронавирусом должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье россиян. В то же время, по его словам, важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономики.

Путин пошутил, что сейчас все чувствуют себя вирусологами. Но президент призвал прислушиваться к мнению специалистов.

По последним данным, в России около 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. С 29 марта в стране ввели режим изоляции, но его условия регионы могут формировать сами, исходя из конкретной ситуации. В Москве и Подмосковье жители могут выходить из дома только по обоснованной причине: за продуктами, в аптеку, выгуливать собаку или на работу.