Путин перенес поездку в Саров из-за погоды

По данным НСН, Песков уточнил, что президент продолжает работу в Москве и планирует различные встречи. В частности, Путин решил встретиться с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», — заключил Песков.