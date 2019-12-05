Путин переназначил ректора МГУ на пять лет

«Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова“ сроком на пять лет», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ректоры двух ВУЗов России смогут оставаться на своих должностях пожизненно — СМИ Подробнее

Глава государства подписал аналогичный указ в отношении Николая Кропачева. Следующие пять лет он проведет на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

Уроженец Харьковщины Садовничий после школы успел поработать в шахте в Донбассе, окончить вечернюю школу и поступить в МГУ на мехмат. Отучился с отличием, был направлен в аспирантуру. После остался ассистентом, написал и защитил докторскую, а 23 марта 1992 года впервые избран ректором МГУ.

Кропачев родился в Ленинграде, после школы окончил юрфак ЛГУ, поступил в аспирантуру, написал диссертацию. В 1993 году назначен деканом специального факультета СПбГУ по переподготовке кадров по юридическим наукам. Впервые стал ректором университета в 2008 году.