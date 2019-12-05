  • Путин переназначил ректора МГУ на пять лет

    05 декабря 2019, 16:35

    Алексей Сахаров

    Президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ имени Ломоносова на следующие пять лет. Другим указом глава государства продлил на тот же срок полномочия ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева.
    Путин переназначил ректора МГУ на пять лет

    «Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова“ сроком на пять лет», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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    Глава государства подписал аналогичный указ в отношении Николая Кропачева. Следующие пять лет он проведет на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

    Уроженец Харьковщины Садовничий после школы успел поработать в шахте в Донбассе, окончить вечернюю школу и поступить в МГУ на мехмат. Отучился с отличием, был направлен в аспирантуру. После остался ассистентом, написал и защитил докторскую, а 23 марта 1992 года впервые избран ректором МГУ.

    Кропачев родился в Ленинграде, после школы окончил юрфак ЛГУ, поступил в аспирантуру, написал диссертацию. В 1993 году назначен деканом специального факультета СПбГУ по переподготовке кадров по юридическим наукам. Впервые стал ректором университета в 2008 году.