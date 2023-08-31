Власть 31 августа 2023, 15:02 Путин передал слова соболезнования родственникам жертв пожара в ЮАР Путин выразил соболезнования главе ЮАР Рамафосе после гибели людей в пожаре РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе после гибели нескольких десятков людей во время пожара в Йоханнесбурге. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге», — написал российский лидер.

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Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим от ЧП скорейшего выздоровления.

Телеканал SABC сообщал, что возгорание произошло в пятиэтажном здании. Дом находится в центральном деловом районе города. Спасатели выехали на место и эвакуировали жильцов.

Представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи заявил, что число жертв пожара составило 73 человека, еще 52 пострадали.