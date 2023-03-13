Важное 13 марта 2023, 14:12 Путин передал слова благодарности чеченским бойцам в зоне СВО Президент Путин передал через главу Чечни Кадырова слова благодарности военным в зоне СВО РИА «Новости»

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Работу чеченских военных в зоне проведения специальной военной операции оценил президент России Владимир Путин. На встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым глава государства попросил передать слова благодарности бойцам.

«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне специальной военной операции, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

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Глава республики отметил, что чеченские бойцы четко выполняют все приказы главнокомандующего и готовы действовать до победного конца.

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«Жители региона полностью поддерживают проведение специальной военной операции и считают необходимым достижение ее целей и задач», — заявил Кадыров.

Он поблагодарил Путина за помощь, которую он оказал Чеченской Республике и всей России, и пообещал, что не подведет российского лидера.