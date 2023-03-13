13 марта 2023, 14:12
Путин передал слова благодарности чеченским бойцам в зоне СВО
Президент Путин передал через главу Чечни Кадырова слова благодарности военным в зоне СВО
Работу чеченских военных в зоне проведения специальной военной операции оценил президент России Владимир Путин. На встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым глава государства попросил передать слова благодарности бойцам.
«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне специальной военной операции, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.
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Глава республики отметил, что чеченские бойцы четко выполняют все приказы главнокомандующего и готовы действовать до победного конца.
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«Жители региона полностью поддерживают проведение специальной военной операции и считают необходимым достижение ее целей и задач», — заявил Кадыров.
Он поблагодарил Путина за помощь, которую он оказал Чеченской Республике и всей России, и пообещал, что не подведет российского лидера.
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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