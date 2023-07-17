Власть 17 июля 2023, 16:18 Путин передал привет участникам спецоперации из Иркутской области Президент Путин передал привет участникам СВО через главу Иркутской области Кобзева РИА «Новости»

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Участвующие в специальной военной операции жители Сибири всегда отличались своей надежностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава региона передал российскому лидеру групповую фотографию, которую военные сделали в зоне проведения СВО.

Губернатор отметил, что самое главное на снимке — фраза «Не подведем», которую написали герои фотографии.

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«Будьте уверены, не подведут. Сибиряки — надежные ребята», — заявил Кобзев. Он добавил, что государственные награды уже получили 192 жителя Иркутской области.

Президент ответил, что никаких сомнений в этом заявлении у него нет. Он попросил губернатора передать участникам спецоперации привет, а также слова благодарности и поддержки.

«Привет им всем передавайте», — заявил Путин и забрал фотографию себе, отметив, что на ней изображены «крепкие ребята».

Глава государства попросил главу региона уделять особое внимание помощи военнослужащим и их семьям.