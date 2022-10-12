Путин передал присвоенную посмертно звезду Героя России дочери Ольги Качуры | 360°

Власть 12 октября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Путин передал присвоенную посмертно звезду Героя России дочери Ольги Качуры Президент Путин встретился с дочерью погибшей Качуры, которой присвоено звание Героя РФ

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Президент РФ Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью погибшей Ольги Качуры (позывной «Корса»), которая была посмертно награждена звездой Героя России. Глава государства передал ей награду матери, сказано в сообщении Кремля.

«Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме», — сказал Путин.

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Президент отметил, что Ольга Качура была человеком мужественным, знаковым для Донбасса. Женщину — командира дивизиона «Град» — многие уважали и любили.

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Глава государства подчеркнул, что в ее подразделении за время ее командования не было потерь.

«К сожалению, ее саму уберечь не удалось», — сказал Путин.

Дочь Качуры призналась президенту, что хотела бы продолжить дело матери. Путин предложил поговорить об этом.

Качура стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году, сражалась в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке. Качура погибла 3 августа в результате артобстрела. Глава ДНР Денис Пушилин также посмертно присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики, писал RT.

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